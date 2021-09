Sachschaden von etwa 8000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, als am Dienstag zur Mittagszeit eine Autofahrerin in der Widdumstraße, Ecke Heissener Weg, in Schlier einem Klein-Lkw die Vorfahrt genommen hat.

Die 60 Jahre alte Dacia-Fahrerin übersah nach Angaben der Polizei das von rechts kommende Fahrzeug des 49-Jährigen. Die beiden Beteiligten wurden durch die Kollision nicht verletzt.