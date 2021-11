Kinder lernen, wie wichtig Verkehrssicherheit ist

Die Schüler der Grundschule Schlier haben bei der Aktion „Fit für den Schulweg“ der „Schwäbischen Zeitung“ in Kooperation mit der ADAC-Stiftung und dem ADAC alles rund um das Thema Verkehrssicherheit gelernt. In spielerischer Art und Weise haben die 45 Kinder der Klassen 1 und 2 gelernt, auf was es ankommt, wenn man Verkehrsteilnehmer ist.

Hand in Hand mit den Klassenkameraden ging es bei der Übung mit „echten“ Ampeln über die Straße, die im Klassenzimmer aufgebaut wurde. Für die erfolgreiche Überquerung gab es jedes Mal tosenden Applaus. Beispielsweise mussten die Kinder auch anhand von Bildern erkennen, welche Fahrzeuge selbst dann fahren dürfen, wenn die Ampel rot zeigt – also Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei. Dann wurde es ganz schön laut im Klassenzimmer: Die Gruppe imitierte das Martinshorn der Fahrzeuge gemeinsam, um bestens auf die Gefahr eines vorbeifahrenden Rettungsfahrzeugs vorbereitet zu sein.

Auch das Thema „Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit“ wurde thematisiert. Dazu gab es ein Experiment im abgedunkelten Klassenzimmer. Die Schülerinnen und Schüler mussten entscheiden, welches Kind am besten sichtbar ist – ausgestattet mit Reflektoren, mit einer Warnweste oder in normaler Alltagskleidung.