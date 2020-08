Karambolage in der Hauptstraße in Schlier

Bei einer kleinen Karambolage sind am Dienstagnachmittag an der Einmündung der Scherzachstraße in die Hauptstraße in Schlier drei Personenkraftwagen beschädigt worden. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 14.35 Uhr wollte ein Autofahrer von der Hauptstraße nach links in die Scherzachstraße abbiegen und hielt an, weil Gegenverkehr kam. Ihm folgte ein VW Golf, der ebenfalls stehen blieb. Von hinten kam ein zweiter Volkswagen, dessen Fahrer unaufmerksam war, die wartenden Autos zu spät sah und deshalb auffuhr. Bei dem Unfall schob es die drei beteiligten Autos zusammen. Es entstand Schaden in Höhe von mindestens 6000 Euro. Verletzte gab es nicht.