Kaffeeduft und frische Brezeln in der Schlierer Ortsmitte

Der umgestaltete Dorfplatz in Schlier wird am Samstag, 30. Juni, offiziell eingeweiht, und die dort neu ansässige Bäckerei „Wannis Backstube“ mit Café und Lebensmittelversorgung nimmt ihren Betrieb auf. Beides wird mit einem großen Bürgerfest gefeiert.

Es war ein großer Kraftakt, den die Gemeinde Schlier gestemmt hat und der jetzt ein gutes Ende gefunden hat. Schon vor drei Jahren, als die Metzgerei in der Dorfmitte ihre Filiale schloss, hatte die Gemeinde, noch unter dem damaligen Bürgermeister Reimund Hausmann, den ungewöhnlichen Beschluss gefasst, die frei werdenden Räumlichkeiten selbst zu erwerben. Grund war die Sorge um den weiteren Fortbestand der Nahversorgung in der Dorfmitte.

Bürgermeisterin Katja Liebmann, als Hausmanns Nachfolgerin seit Dezember 2016 im Amt, hatte dann die schwierige Aufgabe, Verhandlungen mit der Eigentümergemeinschaft zu führen, deren erforderliche Einstimmigkeit für den geplanten Umbau sich zäh hinzog. Erfreulich für die Gemeinde war dann Anfang dieses Jahres, dass sie zusätzlich auch die Räume der Bäckerei erwerben konnte, die Ende März auszog (die SZ berichtete). Insgesamt hat der Erwerb die Gemeinde etwa 315 000 Euro gekostet plus der Umbaukosten von zusätzlich 150 000 Euro. Auf 175 Quadratmetern ist eine neue Bäckerei mit Café und angeschlossener Lebensmittelversorgung eingerichtet worden. Als Pächter konnte Norbert Dimmler gewonnen werden, der bisher in Wetzisreute und Waldburg seine Backwaren vertreibt. Auch er hat etwa 150 000 Euro in die Einrichtung der Räume investiert.

Bürger trauern um Brunnen

Der vorgelagerte Dorfplatz war bereits im Jahr 2016 neu gestaltet worden, um mit dem Café, das auch eine Außenbewirtung anbieten will, eine harmonische Einheit zu bilden. Zur neuen Platzgestaltung hatten sich aus der Bürgerschaft allerdings auch kritische Stimmen gemeldet. Vor allem der ehemalige Brunnen mit Sankt Habnit in der Mitte des Platzes, der vor das Rathaus gezogen ist, aber dort nicht mehr plätschert, wird vermisst. Ihn könne der moderne Wassertisch, der jetzt auf dem Dorfplatz Wasser spendet, nicht ersetzen, lautete die Kritik und auch die Bepflanzung und die Bänke werden nicht von allen Schlierern für gut befunden. „Vorher hat’s besser ausgesehen“, so ein Bürger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Noch nicht verschmerzt ist auch der Abriss der gegenüberliegenden Mittelwirtschaft Ende 2017, wo jetzt Parkplätze eingerichtet sind, bis feststeht, was dort neu entstehen soll.

Auf dem Dorfplatz sind die Arbeiten jedoch beendet. Katja Liebmann ist zufrieden und freut sich über die offizielle Einweihung, die gemeinsam mit dem neuen Pächter, den Vereinen und natürlich vielen Bürgern mit einem bunten Rahmenprogramm gefeiert wird. „Wir sind sehr froh, mit „Wannis Backstube“ auch wieder einen Raum für zufällige Begegnungen und Austausch und damit die Voraussetzungen für eine hohe Identifikation der Bürger mit ihrem Ort zu haben und hoffen, dass vom Angebot der Nahversorgung direkt vor der Haustüre rege Gebrauch gemacht wird“, so Liebmann.