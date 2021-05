Junge Frau kommt von Straße ab

Eine 20-jährigen Citroen-Fahrerin ist am späten Sonntag gegen 23.30 Uhr auf der L325 Richtung Ravensburg von der Straße abgekommen. Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit verlor die junge Frau zwischen Fenken und Albertshofen die Kontrolle über ihren Pkw und geriet ins Schleudern. Nach einem kurzen Ausritt abseits der Straße kam das Auto wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Die junge Frau, die leichte Verletzungen davontrug, wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Citroen, an dem Sachschaden von etwa 6000 Euro entstand, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.