Jugendlicher verursacht Unfall

Ein 16-Jähriger Zweiradfahrer hat am Donnerstag gegen 6.15 Uhr auf der L 325 zwischen Fenken und Ravensburg einen Verkehrsunfall verursacht. Da er in der Mitte der Straße hinter einem LKW fuhr, streifte er den Mazda eines entgegenkommenden 35-Jährigen. Dadurch kam der Rollerfahrer zu Fall und wurde leicht verletzt. Ein Rettungsdienst musste nicht verständigt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5500 Euro.