Inspiration-Team tanzt in Regenbogenfarben

Vom 25. bis 29. Mai reisten acht Frauen von der Tanz- und Gymnastikgruppe „Inspiration-Team“ vom Turnverein Wetzisreute-Schlier 1914 mit eigenem PKW nach Lahr, um nach vielen Jahren der Abstinenz wieder an einem Turnfest teilzunehmen. Erfahrung haben die meisten Tänzerinnen schon in den zurückliegenden 20 bis 30 Jahren gesammelt. Viele Teilnahmen an Landes-, Deutschen- und Gauturnfesten sowie Gymnastraden ließen die Herzen höher schlagen, als klar war, dass es endlich wieder auf ein Turnfest gehen soll. Im Vorfeld bedeutet das: Ideenfindung für eine Tanzaufführung, Trainingsstunden am Montagabend und Kostümentwurf. Die Unterbringung im Bildungszentrum Ettenheim bescherte den Teilnehmerinnen täglich eine 20-minütige Busfahrt zur Showbühne. Doch bei bestem Wetter trübte dies nie die Stimmung. Man schläft in Klassenzimmern auf Luftmatratzen, Isomatten oder ähnlichem, Frühstückt mit anderen Vereinen aus dem Turngau Oberschwaben und lernt den gastgebenden Verein kennen. An zwei Tagen wurden vier Auftritte auf der Marktplatzbühne und auf der großen Hauptbühne im Seepark absolviert. Zum Musikstück „Regenbogen“ von Vanessa Mai und „Try everything“ von Shakira zeigte die Gruppe einen Tanzmix in passenden Kostümen in Regenbogenfarben. Die Zuschauer klatschten im Takt und versuchten sich teilweise sogar an den Flashmob-Schritten. Die restliche Zeit verbrachte man mit einem Besuch des Wettbewerbs „Rendezvous der Besten“ oder der Teilnahme an „Mitmach-Angeboten“. Zum Abschluss fand am Sonntag der traditionelle Festumzug statt. Da eine reine Frauengruppe angereist war, musste auch die nicht ganz leichte Vereinsfahne von einer Frau getragen werden. Doch um ein Fahnenbanner zu erhalten, gab es diesbezüglich gar keine Diskussion. So wurde mit den anderen Vereinen aus dem Turngau Oberschwaben marschiert und „Die Fischerin vom Bodensee“ gesungen. Drei „Frischlinge“, die zum ersten Mal auf einem Turnfest waren, sind nun hoch motiviert und alle freuen sich auf das nächste Turnfest. Vielleicht 2024 in Ravensburg!