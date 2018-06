In Wetzisreute ist Simson- und Rasenmäherrennen

In Wetzisreute findet auch dieses jahr wieder ein Simson- und Rennrasenmäherrennen statt. Direkt neben der Festhalle Wetzisreute röhren am Samstag, 9. Juni, die Motoren. Organisiert wird die Veranstaltung vom Motorsportverein Geröllheimer-Team Ankenreute.

In den vergangenen zwei Jahren hätten die Mitglieder die Simson- und Rennrasenmäherveranstaltung in Wetzisreute neu organisiert, schreibt Markus Reissle, Vorsitzender des Geröllheimer-Teams, einer Mitteilung. „Wir versprechen auch in diesem Jahr jede Menge Spaß und spannende Rennduelle“, so Reissle.

Der Spaß-Roller-Teamcup für Jedermann stehe unter dem aktuellen Motto „Fußball-WM“. Im Vordergrund stehe in dieser separaten Klasse nicht die Geschwindigkeit, sondern Teamgeist, Spaß und Geschicklichkeit. Befreundete Stock-Car-Fahrer aus Vogt und Biberach werden nach Angaben der Veranstalter auch beim Spaß-Roller-Teamcup teilnehmen. Bei den Simsonfahrern sei ein starkes Feld mit Fahrern aus der Region und ganz Deutschland gemeldet, heißt es in der Ankündigung. Geplant sind außerdem mehrere Läufe der Rennrasenmäherpiloten. In den Simson-Kategorien kämpfen rund 50 Fahrer um Platzierungen, Punkte und Siege.