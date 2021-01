Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro entstand laut Polizeibericht bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 8.30 Uhr in der Rathausstraße ereignete. Ein 52-jähriger Autofahrer geriet mit seinem Citroen auf schneeglatter Fahrbahn auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem VW Passat eines entgegenkommenden 60-Jährigen. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeugfronten jeweils stark beschädigt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.