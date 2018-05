Herrenhandtasche gestohlen

Eine Herrenhandtasche aus braunem Kunstleder ist am Mittwoch gegen 6.50 Uhr von einem Unbekannten gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der 37-jährige Besitzer seine Tasche etwa zehn an einem Carport im Taunusweg in Unterankenreute unbeaufsichtigt gelassen. Diese zeit nutzte der Täter. In der Handtasche befanden sich nach Polizeiangaben ein Samsung Galaxy S5 und ein Geldbeutel mit rund 120 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 zu melden.