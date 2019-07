Heimatliebe in Schlier startet in die digitale Zukunft

Der Startschuss für das Projekt „Digitalisierung und Heimat“, gefördert vom Land Baden-Württemberg ist in Schlier gefallen. Die Bürger waren zu einem Heimatabend in die Festhalle in Wetzisreute geladen, bei dem an neun Mitmachstationen in unterschiedlichen Themenfeldern Ideen und Vorschläge entwickelt werden sollten, um zum einen die Identifikation mit der eigenen Gemeinde zu stärken. Zum andern sollte die Frage beantwortet werden, wie die reale Gemeinde in Zeiten von Internet, Digitalisierung und Social Media beeinflusst wird, trotzdem aber Heimat bleiben und werden kann.

Es war ein kluger Schachzug von den Organisatoren des Heimatabends, Uli Boettcher und Bernhard Bitterwolf einzuladen, sind doch beide Garanten nicht nur für gute Unterhaltung, sondern auch für volle Häuser. So konnten Ulrich Jassniger und Bürgermeisterin Katja Liebmann, die beide mit vielen Helfern den Abend vorbereitet hatten, an die 100 Bürgerinnen und Bürger begrüßen. Darunter auch den FDP-Bundesabgeordneten Benjamin Strasser und Professor Klaus Koziol, den Vater des Projekts. Obwohl Bernhard Bitterwolf in gekonnt schwäbischer Manier gut gelaunt den Abend moderierte und auch Uli Boettcher mit einer Kurzinterpretation seiner Heimatgefühle wie immer für Lachtränen sorgte, stand der Spaß nicht im Fokus des Abends, sondern bildete nur den unterhaltsamen Rahmen. Denn die Gäste sollten zur Arbeit motiviert werden und das gelang sehr überzeugend.

Neun Themenfelder waren an Mitmachstationen aufgebaut, die zur Ideensammlung einluden: Was bedeutet Heimat für mich? Kann Heimat digital beziehungsweise digitalisiert werden? „Das Bänklefest“, Der Geschichtspfad“, „Dialekt – gesprochene Heimat“, „Lieblingsgerichte – Heimatliebe aufgetischt“, „Digitale Vereine – Nutzen und Schrecken“, „In die Stadt und zurück – ÖPNV neu gedacht“ und „In der Zukunft – neue Ideen“. Und die Ideen und Vorschläge sprudelten. Zweimal zwanzig Minuten waren vorgesehen, nach denen die Stationen jeweils gewechselt werden konnten. Alle Stände waren gut besucht und die Teilnehmer kamen dabei auch miteinander ins Gespräch. Viel gelacht wurde an der Dialektstation, erschließt sich doch keinem Nichtschwaben, dass eine „Zibebe“ eine Rosine ist, sehr wohl aber, dass diese Heimatsprache gefährdet ist und man gegen das Vergessen angehen muss. Auch am Stand der Lieblingsgerichte war die Pinnwand mit Vorschlägen bald vollgesteckt. „Dreggede Bodabirra mit Muggefugg“, das sind Bratkartoffeln mit Schwarzwurst und Malzkaffee dazu“, erklärte Seniorin Ida Sterk der jüngeren Generation. „Wir haben die Bratkartoffeln immer mit einem Löffel in den Malzkaffee getunkt und darauf sind dann Fettaugen geschwommen“, meinte sie lachend.

Umlagert war auch die Station zum zukünftigen Nahverkehr, wo der neue Klimaschutzbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbands Gullen, Leander Mißbach, viele Vorschläge sammeln konnte, wie die Verbindung von Schlier ins Schussental umweltfreundlich gestaltet werden könnte. Beispielsweise mit Mitfahrgelegenheiten, die über eine App organisiert werden könnten. Größtes Interesse zog die Station mit dem Thema „Wie Heimat digital werden kann“ auf sich. Stationsleiter Thomas Kühefuss erklärt dort, wie die OpenStreetmap (OSM) funktioniert. Im Gegensatz zu Google Maps, das er als ungenau und nicht aktuell kritisierte, hat OSM zum Ziel, Daten für eine freie Weltkarte zu sammeln. Alles, was auch auf detaillierten topografischen Karten zu sehen ist, soll hier aufgenommen werden. „Jeder kann mitmachen und Karteninfos beisteuern“, so Kühefuss. Die „Mapper“ laufen oder radeln hauptsächlich die Strecken ab und zeichnen Infos mit einem GPS Gerät auf. Aber es gebe auch auf dem Smartphone Apps, die zur Aufzeichnung geeignet seien. Anschaulich wurde an Hand einer Karte gezeigt, wie viele weiße Flecken es bei Google Maps in Unterankenreute gibt und im Vergleich, wie diese von OSM geschlossen werden.

Zum Ende der Workshops präsentierten alle Stationsleiter die gesammelten Vorschläge, die jetzt zusammengefasst werden. „Wir wollen die Ideen mit Leben füllen und daran weiterarbeiten“, so Katja Liebmann. Phase eins sei jetzt die Bürgerbeteiligung gewesen, die Umsetzung beginne im kommenden Jahr.