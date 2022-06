Geräteturnen + Leichtathletik + Parkour = AKTIVTAG

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 25. Juni um 9.30 Uhr beginnt in und um die Turnhalle Wetzisreute der AKTIVTAG des Turnvereins Wetzisreute-Schlier. Wie jedes Jahr wuseln dann unzählige Kinder – teils mit ihren Eltern – durch die Halle. Jede/r kann sich in den Wochen davor entscheiden, ob er/sie bei einem Leichtathletik-Dreikampf oder Geräte-Vierkampf starten möchte. Die Diziplinen bei der Leichtathletik sind Weitsprung, Weitwurf und 50-Meter-Lauf. Da beim Geräte-Vierkampf meistens ausschliesslich Mädchen am Start sind (wo sind die Jungs??), werden Boden, Reck, Schwebebalken und Sprung absolviert. Und dann sind da noch unsere „Zwerge“ bis fünf Jahre. Hier wird immer wieder ein neuer Parcours gestaltet. So können die Kleinen mit ihren Eltern durch Tunnel kriechen, über wackelige Brücken balancieren, an Stangen hangeln, koordinative Aufgaben lösen, klettern, was das Zeug hält und für jede erledigte Station Aufkleber sammeln. Ein Riesenspaß für alle! Das erklärt wohl auch die 59 Anmeldungen beim Parkour, 28 Starterinnen beim Geräte-Vierkampf und fünf Jungs bei der Leichtathletik. Durch eine tolle Organisation und zahlreiche Helfer läuft alles reibungslos und verletzungsfrei ab. So kann gegen 12 Uhr die Siegerehrung durchgeführt werden, wo jede/r eine Medaille, Urkunde und eine kleine Süßigkeit erhält. Wir freuen uns auf nächstes Jahr und hoffen, dass sich noch mehr Kinder für eine Teilnahme entscheiden.

Hier noch stellvertretend für alle Sportler:innen die Erstplatzierten: LA 3-Kampf Jg. E Jan Müller; LA Dreikampf Jg. D Theo Niederwieser; LA Dreikampf Jg. C Paul Echteler; Geräte-Vierkampf Jg. A/B Ruth Müller; Geräte-Vierkampf Jg. D (LR) Marla Laur; Geräte-Vierkampf Jg. D Mia Hendel; Geräte-Vierkampf Jg. E Marie Axenfeld; Geräte-Vierkampf Jg. F Mathilda Gindele.

Die komplette Siegerliste und weitere Bilder können auf der Homepage www.tv-wetzisreute.de eingesehen werden.