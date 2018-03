Gemeinde Schlier schafft Kümmerer-Stelle ab

Seit 2015 ist Barbara Baur als Gemeinwesenarbeiterin für die Gemeinde Schlier tätig. Jetzt wird die Stelle Ende März aus verschiedenen Gründen wieder aufgelöst. Im Jahr 2015 wurde im Rahmen des Dorfentwicklungskonzepts „Schlier 2030“ angeregt, in der Gemeinde die Stelle einer „Gemeindekümmerin“ zu schaffen. Der Gemeinderat kam dem Wunsch nach und schuf im Jahr 2015 auf freiwilliger Basis eine neue Stelle im Rathaus, die sich um die Gemeinwesenarbeit in der Gemeinde kümmern sollte. Ab Mitte Oktober trat dann Barbara Baur die 60-Prozent-Stelle an. Jetzt wird sie allerdings zum Ende des März wieder aufgelöst.

„Im Rahmen einer Überprüfung der Aufgaben und der Bewertung der finanziellen Lage der Gemeinde Schlier wurde deutlich, dass in den nächsten Jahren andere Aufgaben im Fokus stehen und an erster Stelle die Pflichtaufgaben der Gemeinde abgedeckt werden müssen“, erklärt Bürgermeisterin Katja Liebmann auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. „Deshalb hat sich der Gemeinderat im November vergangenen Jahres dazu entschieden, die Stelle der Gemeindekümmerin zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder aufzulösen“. Aus diesem Grund habe die Gemeinde fristgerecht zum 31. März 2018 die Kündigung aussprechen müssen, man hoffe aber, dass Barbara Baur schnell wieder eine ihren Wünschen entsprechende Anstellung finde. „Frau Baur hat in den vergangenen knapp zweieinhalb Jahren einiges auf den Weg gebracht, für das wir ihr herzlich danken“, sagte Liebmann.