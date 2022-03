Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro dürfte laut Polizeibericht bei einem Verkehrsunfall entstanden sein, der sich am Freitag gegen 0.30 Uhr in der Boserstraße in Schlier ereignet hat. Eine 20 Jahre alte Nissan-Fahrerin kam aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten VW. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.