Gauner machen einen Bogen um „Wetzis“

Einmal im Jahr wird in vielen kommunalen Gremien die Jahresstatistik der kriminellen Delikte vorgestellt. In der jüngsten Sitzung in Schlier waren die Leiter des Polizeireviers Ravensburg und des Polizeipostens Vogt zu Gast und berichteten, dass es in der Gemeinde im vergangenen Jahr auch um die Festhalle in Wetzisreute erfreulich ruhig gewesen ist.

Von unserer Mitarbeiterin Bettina Musch

Seit die große Einbruchserie im Landkreis im vergangenen Jahr aufgeklärt wurde, sei es momentan erfreulich ruhig. Kriminalrat Michael Schrimpf, Leiter des Polizeireviers Ravensburg und Polizeihauptkommissar Peter Veil, der dem Polizeiposten Vogt vorsteht, zeigten sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schlier sehr zufrieden. Es sei zwar ein Irrglaube, dass auf dem Land noch paradiesische Zustände herrschten, aber im vergangenen Jahr seien die Straftaten im gesamten Landkreis auf das Niveau des Jahres 2002 zurück gegangen und das spiegele sich auch in der Gemeinde Schlier wider. „Schlier ist eine ganz normale Gemeinde mit einem ganz normalen Kriminalitätsbild“, meinte Schrimpf. Im Gegensatz zu Städten wie Ravensburg und Weingarten habe es im stadtnahen Schlier beispielsweise im vergangenen Jahr nur einen Fall einer gefährlichen Körperverletzung gegeben.

Auch den Deliktschwerpunkt, die Zahl von 14 leichten Körperverletzungen – alle im Zusammenhang mit Festivitäten in der Wetzisreuter Festhalle – hält die Polizei für nicht besonders dramatisch. Wenn man bedenke, dass in Wetzisreute die zweitgrößte Halle im Landkreis stehe und dort pro Veranstaltung im Durchschnitt lediglich zwei Fälle auftreten, sei das im Rahmen, meinte Veil. Insgesamt sind Straftaten in Schlier ist von 72 im Jahr 2008 auf 66 im vergangenen Jahr zurückgegangen. Einen leichten Anstieg gab es beim einfachen Diebstahl und bei den Beleidigungen zu verzeichnen, dafür gingen Sachbeschädigungen, Warenbetrug im Zusammenhang mit dem Internet, Fahrzeug-Diebstähle und gefährliche Körperverletzungen zurück.

Jugend besser als ihr Ruf

Schrimpf nahm dabei die Gruppe der Jugendlichen in Schutz. Es sei falsch, ihnen die Hauptzahl an Delikten zu unterstellen. Die Statistik belege eindeutig, dass den knapp 4 000 erwachsenen Straftätern im Landkreis etwa 1 700 Heranwachsende, Jugendliche und Kinder gegenüberstehen, wobei auch hier die Tendenz rückläufig sei. Alkoholmissbrauch ist allerdings weiterhin gerade in der jüngeren Altersgruppe ein großes Thema und eine gezielte Prävention sei immens wichtig. Auch in Schlier, wo Großveranstaltungen stattfinden, werde bereits im Vorfeld agiert.

Besonderes Lob bekamen dabei die Schlierer Vereine, denen eine ausgezeichnete Zuammenarbeit schon vor den Veranstaltungen mit der Polizei bescheinigt wurde. So werde es auch im laufenden Jahr gehandhabt. In Ausblick wurde bei Veranstaltungen der Einsatz von Jugendschutzteams und die Kontrolle der Jugendschutzbestimmungen im öffentlichen Raum gestellt. Dazu gehöre auch, dass in der Umgebung der Halle - vor allem auf den Parkplätzen - gegebenenfalls die mitgebrachten Alkoholika beschlagnahmt werden und verstärkte polizeiliche Präsenz insbesondere an den Wochenenden erfolgt.