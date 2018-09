Frau wird bei Unfall verletzt

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden von rund 12 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 9.45 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße/Rathausstraße in Schlier. Ein 72-jähriger BMW-Fahrer fuhr laut Polizei von der Rathausstraße kommend in die Kreuzung und übersah hierbei eine auf der Hauptstraße in Richtung Schulstraße fahrende, vorfahrtsberechtigte 35-jährige Peugeot-Fahrerin. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die Autofahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussetn abgeschleppt werden.