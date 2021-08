Frau fährt auf Gegenfahrbahn

Glimpflich ausgegangen ist am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Schlier und Waldburg, bei dem eine 72 Jahre alte Frau während der Fahrt auf die Gegenspur kam.

Eine entgegenkommende 21-jährige Mercedes-Fahrerin musste auf das Bankett ausweichen, um eine frontale Kollision zu verhindern. Die Fahrzeuge streiften sich jedoch, sodass an dem Mercedes ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand. Auch ein hinterherfahrender VW musste dem Smart der 72-Jährigen ins Bankett ausweichen. Ohne sich um das Geschehene zu kümmern, setzte die Verursacherin ihre Fahrt in Richtung Schlier fort.

Ein Zeuge verfolgte die Frau und stellte sie letztlich. Da die 72-Jährige deutlich nach Alkohol roch, musste sie die gerufene Polizeistreife zu einer Blutentnahme begleiten. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.