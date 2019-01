Fenkener Schützen verpassen den Aufstieg

Bei den Relegationswettkämpfen zur 1. Bundesliga in Stuttgart-Ruit haben die Luftgewehrschützen des SV Fenken den Aufstieg nicht geschafft. Nach den beiden 40-Schuss-Programmen gegen den SSV Kronau, den SV Hubertus Kastl und Eichenlaub Unterstall standen die Oberschwaben am Ende nur auf Rang vier – mindestens Platz zwei wäre für notwendig gewesen.

Zwei fehlende Stammschützen, darunter die Nummer eins, der australische Nationalschütze Dane Sampson, waren für Fenken denkbar schlechte Voraussetzungen für den erhofften Erfolg. Aufgrund dieses erhöhten Drucks für die Schützen prägte dann auch starke Nervosität und Verunsicherung den ersten der beiden Wettkämpfe. Markus Abt hatte mit 94 Ringen in der ersten Serie einen sehr schlechten Start erwischt. Er steigerte sich zwar in den weiteren drei Zehnerserien, brachte es am Ende aber nur auf mäßige 389 Ringe. Bei Dominik Boschenrieder lief es umgekehrt. Nach gutem Start gelang ihm in den folgenden Serien überhaupt nichts mehr, am Ende waren es nur enttäuschende 374 Ringe für ihn.

Auch Catharina Westermayer fand nicht in ihren gewohnt flüssigen Schießrhythmus und kam auf für ihre Verhältnisse schwache 380 Ringe. Sehr nervenstark und konzentriert schoss dagegen Melanie Stabel. Ihr gelang mit 393 Ringen ein gutes Ergebnis – ein erster Lichtblick für den SVF. Einen absolut starken Wettkampf schoss Sophie Petry. Sie unterstrich ihre glänzende Form und Nervenstärke mit einem absoluten Topergebnis von 397 Ringen. Im Mannschaftsergebnis ergab das allerdings nur enttäuschende 1933 Ringe, verbunden mit dem vierten Platz nach dem ersten Durchgang.

Steigerung reicht nicht

Nun konnte es eigentlich nur noch besser werden. Das wurde es auch. Markus Abt steigerte sich enorm (396) und lieferte das beste Fenkener Ergebnis im zweiten Durchgang ab. Auch Catharina Westermayer hatte sich gefangen und steigerte sich auf 388. Erneut sehr konzentriert und zuverlässig steuerte Melanie Stabel 391 Ringe zum Fenkener Mannschaftsergebnis bei. Sophie Petry schoss mit 395 Ringen erneut ein Topergebnis, und auch der für Boschenrieder in die Mannschaft gekommene Dennis Neyer machte seine Sache sehr gut (390). Damit hatten die Fenkener mit einer Gesamtringzahl von 1960 das zweitbeste Ergebnis im zweiten Durchgang geschafft. Addiert mit dem Ergebnis des missratenen ersten Durchgangs belegte der SV Fenken dennoch nur Rang vier und verpasste damit den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Diesen schafften der SSV Kronau aus der Nähe von Karlsruhe (3939 Ringe) sowie der bayerische Verein SV Hubertus Kastl (3917).

Wenn es für die Fenkener auch nicht zum Aufstieg gereicht hat, so können die Schützen mit der Saison sehr zufrieden sein. Denn: Ungeschlagener Meister der 2. Bundesliga zu sein ist für den SV Fenken einer der größten Erfolge der 50-jährigen Vereinsgeschichte.