Fenkener Schützen mit Sieg und Niederlage

Mit einem Sieg und einer Niederlage ist der Vorjahresmeister SV Fenken vor gut besuchter Kulisse in der Turn- und Festhalle Wetzisreute in die 2. Bundesliga Luftgewehr gestartet. Gegen den Aufsteiger hatte Fenken keine Probleme, gegen den Ligafavoriten gab es eine klare Niederlage.

Gegen den Aufsteiger Oberschopfheim erwischten die Fenkener einen Start nach Maß. Zugang Riccardo Armiraglio, italienischer Nationalschütze, stellte bei seinem Debüt für Fenken auf Position 1 seine Klasse unter Beweis und schlug seine Gegnerin Michaela Huck mit 397:392 Ringen. Auch Melanie Stabel auf Position 2 (393) legte einen glänzenden Start hin und gewann deutlich gegen Anne Gasser (384). Schwer tat sich Markus Abt, der mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hatte und gegen Korvin Kürner in ein Stechen musste (388:388). Einen gelungenen Start erwischte wiederum Sophie Petry auf Position 4. Ihr gelang ein 391:387-Sieg gegen Oliver Michelmann. Das war Punkt Nummer drei für Fenken – und damit der vorzeitige Sieg. Der zweite Fenkener Zugang Tobias Huzel auf Position 5 gewann mit 386:384 gegen Jennifer Huber. Das Stechen gewann schließlich auch noch Abt mit dem ersten Stechschuss 10:9, damit war das 5:0 für Fenken perfekt.

Erste Niederlage seit 2017

Mit Brigachtal erwartete das Fenkener Team dann den diesjährigen Ligafavoriten. Der elfmalige Weltmeister und ungarische Nationalschütze Peter Sidi war Gegner von Armiraglio. Dieser konnte nicht an sein hochklassiges Ergebnis aus dem ersten Wettkampf anknüpfen und unterlag mit 394:398. Auch Stabel gelang nicht mehr viel, sie verlor gegen Selina Gschwandtner mit 385:389. Sehr spannend verlief dagegen die Begegnung von Abt gegen Kerstin Kohler auf Position 3. Nachdem die Führung zwischen beiden Schützen hin- und herwechselte, unterlag Abt knapp mit 392:393. Erneut einen starken Wettkampf schoss Sophie Petry. Sie gewann auch ihr zweites Tagesmatch mit 393:389 gegen Claus Hildebrand und holte damit den ersten Punkt für Fenken. Catharina Westermayer, die anstelle von Tobias Huzel auf Position 5 antrat, startete stark in der ersten Serie, baute dann aber ab und verlor mit 386:390 gegen Sabrina Klauer. Damit war mit 1:4 die erste Niederlage für Fenkens Luftgewehrschützen seit der Saison 2017 besiegelt. In der Tabelle steht der SV Fenken auf Rang vier.