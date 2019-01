Fenken schießt sich zur Meisterschaft

Mit zwei Siegen am vierten und damit letzten Wettkampftag der 2. Bundesliga Südwest haben sich die Luftgewehrschützen des SV Fenken in Kronau ungeschlagen den Meistertitel gesichert. Damit stehen die Schützen aus Schlier im Relegationswettkampf zur 1. Bundesliga qualifiziert. Ein Sieg aus den letzten beiden Duellen hätte schon gereicht – die SVF-Schützen ließen aber erst gar keine Zweifel aufkommen.

Bereits in der ersten Begegnung gegen Heitersheim wollte die Fenkener Mannschaft alles klarmachen. Und der SVF machte alles klar. Souverän mit 5:0 bezwang der Spitzenreiter den Gegner und sicherte sich damit schon vor dem Duell gegen den SV Jockgrim die Meisterschaft. Auf Position 1 kam es zu einer hochklassigen internationalen Begegnung. Dane Sampson, australischer Nationalschütze auf Fenkener Seite, traf auf die Schweizer Nationalschützin Fabienne Füglister von Heitersheim. Sampson schoss mit 398 von 400 möglichen Ringen erneut ein hochklassiges Ergebnis. Füglister schoss zwei Neuner mehr und brachte es auf 396 Ringe. Der erste Einzelpunkt war damit unter Dach und Fach.

Stabel in bestechender Form

Markus Abt auf Position 2 tat sich erneut schwer in seinen Wettkampf zu finden. Mit 97/97 in den ersten beiden Zehnerserien war der Fenkener sichtlich unzufrieden. Mit 99 und 98 Ringen in den Serien drei und vier kämpfte er sich aber zurück und gewann seinen Wettkampf noch mit 391 Ringen gegen Susanne Schladebach, die es auf 388 Ringe brachte. Auch Melanie Stabel auf Position 3 bestätigte ihre derzeit bestechende Form und gewann ihr Match souverän mit 392:384 gegen Dominik Vidakovic. Sehr starke 395 Ringe gelangen Sophie Petry auf Position 4, dem hatte ihre Gegnerin Sophie Mehlig lediglich 383 entgegenzusetzen – das war Punkt Nummer vier für Fenken. Auch Catharina Westermayer auf Position 5 gewann ihre Begegnung überlegen mit 387:369 gegen Melanie Hamm und komplettierte damit das 5:0 für Fenken. Die Meisterschaft war perfekt!

Mit dem SV Jockgrim stand noch ein Kandidat aus der unteren Tabellenhälfte auf dem Fenkener Programm. Die SVF-Schützen wussten jedoch, dass sie den Gegner nicht unterschätzen sollten. Denn in der vergangenen Saison hatte Fenken gegen Jockgrim eine Niederlage kassiert. Sampson schoss mit 99/100/100 in den ersten drei Zehnerserien sehr gut an, hatte in der letzten Serie aber etwas Pech und brachte es mit 97 Ringen auf ein Gesamtergebnis von 396. Seine Gegnerin, die französische Nationalmannschaftsschützin Marine Jeanot hatte mit 98/99/98 zwar einen etwas schlechteren Start erwischt, blieb Sampson aber dicht auf den Fersen. Erst mit dem drittletzten Schuss kam die für Fenken erlösende fünfte Neun bei Jeanot und Sampson gewann damit knapp mit 396:395 Ringen erneut den ersten Punkt für Fenken.

Markus Abt fand besser in seinen zweiten Wettkampf. Mit 99 und 97 Ringen hatte er sich einen minimalen Vorsprung gegen Kristina Hehn herausgeschossen. Dann kam eine denkwürdige dritte Zehnerserie: Abt hatte diese fehlerfrei angeschossen, dann kam plötzlich eine für ihn nach eigener Aussage unerklärliche Sechs – jetzt wurde es eng. Mit 94 Ringen in dieser und sehr guten 99 Ringen in der vierten Serie kam Abt am Ende auf 389, mit einem Ring Vorsprung gewann er sein Duell gegen Hehn (388). Stabel auf Position 3 konnte ihr gutes Ergebnis aus dem ersten Wettkampf mit 395 Ringen noch toppen und gewann gegen Simone Keiber (390) den dritten Punkt für Fenken.

Relegation am 27. Januar

Auch Catharina Westermayer steigerte sich und gewann ihr Match mit 389:383. Dennis Neyer, der anstelle von Sophie Petry ins Fenkener Team gerückt war, erzielte 383 Ringe, verlor aber knapp gegen Peter Gehrlein, der es auf 384 Ringe brachte. Endstand des Wettkampfs war damit 4:1 für Fenken, das damit ungeschlagener Meister der 2. Bundesliga Südwest wurde. Am 27. Januar schießt Fenken in Ruit bei Stuttgart um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Gegner sind der SV Hubertus Kastl und Eichenlaub Unterstall, Meister und Vizemeister der 2. Bundesliga Süd. Der SSV Kronau, der in der 2. Bundesliga Südwest hinter Fenken Zweiter wurde, steht auch in der Relegation, gegen ihn schießt der SVF aber nicht.