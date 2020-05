Für Funkmast in Hintermoos wird neuer Standort gesucht

Der geplante Funkübertragungsmast neben der kleinen Kapelle in Hintermoos wird wohl an einen anderen Standort wandern. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schlier deutlich. Denn inzwischen sind aus der Bevölkerung alternative Vorschläge zur Standortwahl eingegangen, von denen einer auch aus Sicht der Telekom möglicherweise geeignet wäre. Die Gemeinde hat bis Anfang Oktober Zeit, um einen oder mehrere funktechnisch geeignete Standorte zu finden.

Die Telekom hatte geplant, im Dorfzentrum von Hintermoos direkt neben der kleinen Kapelle einen 25 Meter hohen Stahlgitter-Antennenmasten zur Funkübertragung aufzustellen. Dieses Vorhaben stieß jedoch auf breite Ablehnung sowohl aus der Hintermooser Bevölkerung, als auch von Seiten der Gemeindeverwaltung (die SZ berichtete).

Nun stand das Thema auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Mehr als 70 Bürger kamen zur jüngsten Gemeinderatssitzung, die in der Turn- und Festhalle in Wetzisreute stattfand, da dort die vorgeschriebenen Abstandsregeln eingehalten werden konnten. Bürgermeisterin Katja Liebmann informierte darüber, dass sich am Tag vor der Gemeinderatssitzung die Telekom gesprächsbereit gezeigt hat und für den Bauantrag das „Ruhen des Verfahrens“ bei der Baurechtsbehörde beantragen wird.

Experte per Skype zugeschaltet

Denn inzwischen wurden aus der Mitte der Bevölkerung mehrere Standorte vorgeschlagen, darunter auch ein Alternativstandort zwischen Hintermoos und Unterankenreute bei der sogenannten Silberhütte, der auch laut Telekom gute Chancen auf Realisierung hat. Ein Novum in der Schlierer Gemeinderatssitzung war, dass per Skype der Mobilfunkexperte Hans Ulrich aus München zugeschaltet wurde, der die Gemeinderäte und Zuhörer sowohl über die rechtliche Lage und die Möglichkeiten für die Gemeinde als auch die mögliche Strahlenbelastung informierte.

Um weitere Standortalternativen für die Bereiche Hintermoos, Unter-und Oberankenreute, Erbisreute und auch für den Bereich zwischen Schlier und Fenken zu suchen und zu vergleichen wurde vom Gemeinderat für 10 000 Euro ein Gutachten in Auftrag gegeben.