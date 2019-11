Förster findet Tresor.

Ein Förster hat am Dienstag bei einer Waldbegehung im Hintermooser Forst an der Landesstraße 317 zwischen Oberankenreute und Grund einen Tresor gefunden. Dieser war wohl laut Polizeibericht dort entsorgt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen stammt der Tresor von einem Einbruch in ein Weingartener Firmengebäude vom am 22. März.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, die möglicherweise bei der Entledigung des entwendeten Tresors in dem genannten Waldgebiet beobachtet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, zu melden.