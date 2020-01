Erbisreuter Dorfnarren feiern 44 Jahre

Bereits seit 44 Jahren wird im kleinen Schlierer Teilort Erbisreute die Fasnet groß mit einer eigenen Narrenzunft gefeiert. Das närrische Jubiläum haben die Erbisreuter Dorfnarren mit ihren Riabaweible und Runkelriabe am vergangenen Wochenende begangen. Es gab den größten Umzug in der närrischen Geschichte des Dorfes mit 20 befreunden Narrenzünften und Musikgruppen, die auch beim Narrenbaumstellen mit dabei waren. Der wurde traditionell von den Zimmerleuten an seinen Platz in der Ortsmitte gebracht und anschließend durch lautstarke Unterstützung der Zuschauer traditionell mit Bock und Scheeren gestellt. Übrigens: Riabweible (seit 2002) und Runkelriabe (seit 1985) kommen von den Rüben (Zückerrüben). Die früher auf den Äckern rund um den landwirtschaftlich geprägten Ort angepflanzt wurden.