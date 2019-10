Über ein Fenster hat sich ein Unbekannter von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Straße Dorfplatz in Schlier verschafft und klaute einen Geldbeutel mit einem geringen Geldbetrag sowie ein Autoschlüssel. Das teilt die Polizei mit und bittet um Hinweise unter Telefon 0751 / 8033333.