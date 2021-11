Ein Tag als Stomp Musiker

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ende Oktober 2021 veranstalteten wir, vom Musikverein Schlier-Ankenreute e.V., für unsere jüngsten Musiker, die Soundinis im Dorfgemeinschaftshaus in Unterankenreute ein Event. Da es im letzten Jahr leider coronabedingt ausfallen musste, war die Vorfreude in diesem Jahr umso größer. Unser Event stand ganz unter dem Thema „Rhythmus“. Rhythmus ist ein wichtiges Element in der Blasmusik. Wir hatten einen besonderen Gast bei uns zu Besuch, und zwar Dominik Schad aus dem schönen Allgäu. Er ist Stomp-Musiker und war bereits auf sämtlichen Bühnen in der ganzen Welt unterwegs. Er begeistert, zusammen mit weiteren Stomp-Künstlern, das Publikum mit den verschiedensten Rhythmen und Beats, gespielt mit und auf allen vorstellbaren Gegenständen wie beispielsweise Besen, Eimern, Basketbällen, Rohren und vielem mehr.

Mit unseren Soundinis spielte er Rhythmen auf und mit dem eigenen Körper und, um ein richtiger Stomp-Musiker zu werden, auch mit verschiedenen Gegenständen. Das Rhythmus-Gefühl wurde gestärkt und das Grinsen in den Gesichtern der Kinder war nicht zu übersehen. Ein großer Dankeschön an Dominik Schad!