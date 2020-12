Ein Fahrradhelm hängt am ersten Schlierer Wunschbaum

Der erste Schlierer Wunschbaum steht im Rathaus. Kinder aus der Gemeinde im Alter bis 17 Jahren aus Familien mit geringem Einkommen oder solchen, die von einem besonders harten Schicksalsschlag getroffen wurden, sollten trotzdem ihre Wünsche zu Weihnachten erfüllt bekommen. Ihre Wunschzettel konnten sie bis Ende November in den Briefkasten des Rathauses einwerfen. Dort wurden sie dann anonym auf Kärtchen übertragen und an den Wunschbaum gehängt.

Schlierer Bürgerinnen und Bürger, die einem Kind eine Freude machen wollten, wurden über das Gemeindemitteilungsblatt gebeten, ein Kärtchen abzuhängen, den Wunsch zu erfüllen und das Geschenk mit der Wunschkarte im Rathaus abzugeben. Kurz vor Weihnachten dürfen die Kinder dann ihre Geschenke dort abholen. Viele Schlierer hatten Interesse daran zu helfen, aber leider war die Resonanz bei den Kindern nicht so groß, wie man erwartet hatte.

Idee kam aus dem Ordnungsamt

„Die Geschenke sind schon im Rathaus eingetroffen“, sagt Lisa Schumacher, die im Schlierer Rathaus die Wunschbaumaktion betreut. Die 18-Jährige macht seit 2018 ihre Ausbildung dort, wohnt in Schlier und kennt demnach die Gemeinde recht gut. Die Idee zu dem Wunschbaum kam aus dem Ordnungsamt, wo man diese Aktion bereits kannte. Zu Weihnachten sollen Wünsche der Kinder erfüllt werden, die es nicht so rosig haben und auf Vieles verzichten müssen. Und auf der anderen Seite können Menschen, die gerne vor Ort Kindern etwas Gutes tun möchten, diese Wünsche erfüllen. In Schlier war dazu die Bereitschaft groß. „Es war ein super Engagement der Bürgerinnen und Bürger“, erzählt Lisa Schumacher. „Immer wieder haben Leute nachgefragt“.

Allerdings gab es nur sieben Kinder, die ihren Wunschzettel in den Briefkasten geworfen haben. Ein Fahrradhelm, Legospielsachen, ein ferngesteuertes Auto und weitere; ganz normale Kinderwünsche waren dabei. Die Gemeindeverwaltung hatte dazu ein finanzielles Limit von 25 Euro gesetzt. Die Gründe, warum die Resonanz nicht so groß war, seien unklar. Möglicherweise sei der Wunschbaum noch nicht so bekannt gewesen, da nicht alle Schlierer das Gemeindeblatt haben, in dem die Aktion beworben wurde, meint Lisa Schumacher. Nach außen hat die Aktion jedoch schon Interesse bei anderen Kommunen geweckt, da sie beispielsweise von Grünkraut ebenfalls übernommen wurde.

Bürgermeisterin bedankt sich bei Schenkern

„Gerade in diesem schwierigen Jahr, in dem wir leider auf sehr viele persönliche Begegnungen verzichten müssen, trägt der Wunschbaum dazu bei, Kindern Wünsche zu erfüllen, die sonst hätten vielleicht nicht verwirklicht werden könnten“, so Bürgermeisterin Katja Liebmann und ergänzt: „Ich möchte mich ganz herzlich bei den „Schenkern“ bedanken, die zum Fest der Liebe andere glücklich gemacht haben“. Die Kinder dürfen ohne vorherige Anmeldung in der Weihnachtswoche vom 21. bis 23. Dezember im Rathaus ihre Geschenke abholen, wenn sie vorher an der Türe geklingelt haben.