Ehrungen und Neuwahlen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem wir ab Mitte März 2020 fast keine Aktionen beziehungsweise Veranstaltungen mehr durchführen konnten, fand am Montag, dem 14. März, wieder die Jahreshauptversammlung statt. Robert Bierenstiel konnte, unter Beachtung der Corona-Vorschriften, eine größere Anzahl von Mitgliedern im DGH begrüßen. Seinen besonderen Gruß galt Frau Beatrix Zinnäcker, stellvertretend für Bürgermeisterin Frau Katja Liebmann.

Bei der Totenehrung wurde den verstorbenen Mitgliedern, Manfred Bülow, Elisabeth Reich und Hermann Michele gedacht. Hermann Michele gehörte 22 Jahre als Kassier zur Vorstandschaft.

Hannelore Pfleghar machte einen Jahresrückblick über die vergangenen zwei Jahre. Bruno Waldinger stellte die finanzielle Entwicklung in dieser Zeit dar. Kassenprüfer Walter Appenmaier bestätigte deren Richtigkeit.

Josef Fesenmayr wurde für 58 Jahre in der Vorstandschaft geehrt. Er gründete am 13. Dezember 1964 zusammen mit 42 weiteren Gründungsmitglieder die KAB / VKL Gruppe Unterankenreute. 25 Jahre führte er die Gruppe als erster Vorsitzender. 1990 wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Die letzten 24 Jahre war er als Seniorenbeauftragter tätig. In dieser langen Zeit hat Josef Fesenmayr die Gruppe sehr geprägt und wir sind ihm hierfür zu großem Dank verpflichtet.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Genovefa Fesenmayr und Hans Pfeiffer geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Christa Bierenstiel, Franz Bader, Fidel Jäger, Eugen Nunnenmacher und Bruno Port.

Frau Zinnäcker führte die Entlastung der Vorstandschaft, sowie die Neuwahl des 1. Vorsitzenden durch. Robert Bierenstiel führt nun schon seit 1996 die KAB / VKL Gruppe und wurde für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Bruno Waldinger hat die Funktion des Kassierers und Schriftführers. Als Beisitzer wurden gewählt: Toni Rist, Hannelore Pfleghar, Walter Appenmaier, Guido Deuringer, Martin Gaißmaier und Reinhard Gessler.

Beim Jahresvorausblick wurde unter anderem auf den Ausflug am 18. September hingewiesen. Dieser geht mit dem Triebwagen ET 10.104 von Lochau über Innsbruck nach Seefeld in Tirol.