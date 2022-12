Ehrungen für 875 aktive Musikjahre

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach langen drei Jahren konnte der Musikverein Schlier-Ankenreute seine Besucher wieder zum traditionellen Weihnachtskonzert in der Turn- und Festhalle in Wetzisreute am 10. Dezember begrüßen.

Das Konzert wurde vom Vororchester „Soundinis“ unter der Leitung von Marc Malmer eröffnet. Schon die Kleinsten des Musikvereins zeigten dort mit den Stücken „Aus der neuen Welt“ und „Pirates of Rock“ ihr Können und versetzten die Zuhörer mit der Zugabe „Oh du fröhliche“ in Weihnachtsstimmung.

Die Jugendkapelle Schlier-Vogt unter der Leitung von Tamara Fischer nahm die Besucher unter anderem mit dem Stück „Highlights from Brother Bear“ auf die abenteuerliche Reise des verwandelten Bärens Kenai und verabschiedete sich mit dem modernen Weihnachtslied „All I Want for Christmas Is You“.

Nach einer kurzen Pause betrat die Musikkapelle Schlier-Ankenreute mit ihrem Projektdirigenten Michael Roth die Bühne. Mit der Musik aus dem Disney Abenteuer „Moana“ wurden die Zuhörer auf eine paradiesische Pazifikinsel versetzt und begleiteten Vaiana bei einer ereignisreichen Suche und der Rettung ihres Stamms. Das Suchen und Finden begleitete die Musikkapelle auch beim Musikstück „Pilatus: Mountain of Dragons“, bei dem sich eine wagemutige Abenteurergruppe auf die Suche nach einem schlafenden Drachen in einer Höhle begab.

Thomas Wachter vom Blasmusikkreisverband Ravensburg durfte insgesamt 875 Jahre aktive Mitgliedschaft und Ehrenamt anerkennen. Für 10, 20, 30, 40, 50 und sogar 60-jährige aktive Mitgliedschaft wurden insgesamt 38 Musiker/innen geehrt. Mit 50 aktiven Jahren wurden Anton Gmünder, Markus Dörflinger und Eugen Huchler zu Ehrenmitgliedern des Musikvereins ernannt. Schon 60 aktive Jahre verbringt Franz Huchler mit dem Musikverein und hat in dieser Zeit auch sehr viel für den Musikverein geleistet. Beispielsweise hat er die Jugendkapelle gegründet und auch jahrelang musikalisch geleitet. Für 35-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Musikverein wurde der ehemalige 1. Vorstand Reinhold Wieland geehrt. Mit 30 Jahren als 1. Vorstand des Vereins prägte er maßgeblich den heutigen Verein.

Mit dem Konzertmarsch „Domi Adventus“ wurde nach den Ehrungen der zweite Teil des Konzerts eingeleitet. Das Solo-Gesangstück „The Story“, gesungen von Manuela Schumacher, beendete offiziell das Weihnachtskonzert 2022.