Ehrung von langjährigen Kirchenchormitgliedern

Die Pandemie-Zeit markiert für beide Kirchenchöre einen Neubeginn, denn aus zwei Chören wird nun ein Gesamtchor Schlier-Unterankenreute. Geleitet wird dieser von Hans Friedrich. Nun singen wir gemeinsam zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen.

Erstmals wurden im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes, zum Fest des Heiligen Martin in Schlier, der auch musikalisch vom Gesamtchor Schlier-Unterankenreute mitgestaltet wurde, Sängerinnen und Sänger der beiden Kirchengemeinden für ihr langjähriges Engagement im Dienste der Kirchenmusik geehrt.

Die langjährige Treue zum Chor und das überaus große Engagement der Jubilare stellte Pfarrer Störzer in den Mittelpunkt seiner Dankesworte und brachte seiner Hoffnung Ausdruck, dass alle Sängerinnen und Sänger dem Gesamtchor weiterhin treu bleiben.

Pfarrer Störzer betonte auch, wie wichtig Musik und Gesang für das menschliche Wohlbefinden und die Seele sind und bezeichnete den Gesang des Chores als besondere Form des Gebets.

Auch der Vorsitzende des Kirchengemeinderates Schlier, Marc Malmer, würdigte die langjährige Treue der Jubilare und sprach auch seinen Dank allen Sängerinnen und Sängern aus. Der Chor trägt wesentlich zur Lebendigkeit der Gemeinde und zur Vielfalt der Kirchenmusik bei. Ein Zeichen für die zukünftige Zusammenarbeit ist, dass jährlich im Wechsel die Ehrungen am Patrozinium stattfinden (nächstes Jahr in Unterankenreute).

Als äußeres Zeichen der Anerkennung überreichten Pfarrer Störzer und Marlies Waldinger (Kirchengemeinderatsvorsitzende von Unterankenreute) die Ehrenurkunde des Diözesan-Cäcilienverbandes und ein Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre im Dienste der Kirchenmusik an Bruno Port. Eine Ehrenurkunde für 30 Jahre erhielt Hans Niederer und eine Ehrenurkunde mit Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre konnte Marianne Mangelmann in Empfang nehmen. Als besondere Auszeichnung mit dem Ehrenbrief des Cäcilienverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart und dem Ehrenbrief des Bischofs Dr. Gebhard Fürst wurden Gisela Schneider für 55 Jahre und Walter Appenmaier für 60 Jahre geehrt. Alle Geehrten erhielten jeweils noch ein Geschenk der Kirchengemeinde.

Der anerkennende und herzliche Beifall der Kirchengemeindemitglieder und auch das Erstaunen über solch lange Chorzugehörigkeit erfreute den Gesamtchor.