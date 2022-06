Ehrennadel des Schachverbands für Marina Heil

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schach: Beim Bezirkstag des Schachbezirks Oberschwaben des Jahres 2022 bekam Marina Heil die Ehrennadel in Bronze des Schachverbands Württemberg für ihre Verdienste für den Schachsport verliehen. Die amtierende Vereinsmeisterin der Schachfreunde Wetzisreute ist seit vielen Jahren im Verein als Spielleiterin und seit acht Jahren als stellvertretende Bezirksspielleiterin beziehungsweise früher Kreisspielleiterin für den Schachbezirk Oberschwaben tätig. Beschlossen wurde die Ehrung schon 2019. Die Verleihung war bisher wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Die Pandemie hat auch einiges an Mehrarbeit verursacht. So mussten zahlreiche Spieltermine über die Spielleiterin verlegt/ geplant werden, was Marina Heil dann genehmigen und auf der Homepage des Schachverbands veröffentlichen muss.