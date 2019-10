Drei Jahre ohne Handy: Was zwei Wandergesellen so alles auf der Walz erlebten

Drei Jahre und einen Monat auf Wanderschaft: So lange waren zwei Handwerksgesellen aus Wetzisreute auf ihrer Walz durch die Welt unterwegs. Ihr Weg führte nach Südamerika und durch den Dschungel Australiens. Auch ein Ohrloch wurde den beiden genagelt.

Jonas Amendinger und Tim Erath haben ihre Walz Ende 2016 angetreten und sind im September nach drei Jahren und einem Monat wieder nach Hause zurückgekehrt. „In meinem Lehrbetrieb waren sowohl der Junior- als auch der Senior-Chef auf der Walz“, erzählt Jonas Amendinger. Dadurch wurde auch das Interesse bei dem damals 19-Jährigen geweckt. Innerhalb von vier Wochen stand fest: Er geht auf die Walz. Bei seinem Freund Tim Erath standen bei der Entscheidung andere Aspekte im Vordergrund: „Drei Jahre lang frei sein und machen, was man möchte und dabei eine Tradition wahren, das hat mich überzeugt.“

Traditionell gehen die Gesellen nach ihrer Lehrzeit auf Wanderschaft. Im 18. Jahrhundert galt die Walz als Grundvoraussetzung, die Meisterprüfung antreten zu dürfen. Auf der Walz sollen die Handwerker neue Kulturen und Regionen kennenlernen. Zudem sollen sie neue Fertigkeiten im jeweiligen Berufsfeld erlernen und vertiefen.

Für die Eltern der beiden Handwerker war diese Entscheidung im ersten Moment schockierend. „Man glaubt es erst gar nicht“, sagt Carola Amendinger, und Gabriele Erath fügt hinzu: „Am Anfang verdrängt man es und denkt, man hat noch ewig Zeit, bis es soweit ist“. Doch der Tag der Abreise kam schneller als gedacht. Beide Gesellen gingen am Ortsschild vorbei und verließen ihre Heimat. Zurückblicken dürfen sie nicht, das schreiben die Regeln der Walz vor. Während der gesamten Wanderschaft dürfen die Gesellen kein Handy besitzen, und auch der Kontakt zur Familie ist in den ersten drei Monaten verboten. „Man steht da und schaut seinem Kind nach, vielleicht 300 Meter, bis man es nicht mehr sieht, und dann ist es weg“, sagt Eugen Erath.

Handwerker, die auf die Walz gehen, können entweder frei oder organisiert reisen. Die beiden Gesellen aus Schlier haben sich für den Verein der freien Vogtländer entschieden. Dieser bietet die Möglichkeit, auf die traditionelle Walz zu gehen, zudem werden einmal im Monat Treffen unter Reisenden angeboten. „Wir waren wie eine große Familie“, sagt Jonas Amendinger. Eine Woche, bevor es losgeht, kommt ein sogenannter Altgeselle. Er wohnt in dieser Woche bei der Familie, bevor er den Neuling auf die Wanderschaft mitnimmt. „Es war sehr beruhigend, den Mann kennenzulernen, der meinen Sohn abholt“, erinnert sich Gabriele Erath. „Es war erstaunlich zu sehen, wie sich Tim in dieser Woche von uns gelöst hat. Der Altgeselle war sozusagen seine neue Familie“, fügt sie hinzu.

Im ersten Jahr ihrer Wanderschaft müssen die Gesellen im deutschsprachigen Raum bleiben, erst dann dürfen sie auch ins Ausland. So reisten Jonas Amendinger und Tim Erath beispielsweise nach Dresden, Hannover, Berlin und Stuttgart. Aber auch die Schweiz, Bayern und Österreich standen auf dem Plan. Wichtig ist: Innerhalb des deutschsprachigen Raums dürfen die Gesellen kein Geld zum Reisen oder für Schlafmöglichkeiten verwenden. Nach diesem Jahr flogen die beiden für drei Monate nach Chile.

Nach einem guten halben Jahr trafen die beiden ihre Eltern zum ersten Mal in München. Denn Jonas Amendinger und Tim Erath mussten einen Abstand von 50 Kilometern zu ihrem Heimatort einhalten. „Ich war sehr gespannt, wie es ihnen geht und ob sie nach Hause möchten“, erinnert sich Eugen Erath. „Und vor allem, wie sie aussehen“, ergänzt Carola Amendinger. In der Zeit ihrer Reise haben Jonas Amendinger und Tim Erath ihre Familie zwei- bis dreimal im Jahr gesehen. „Sie leben während dieser Zeit einfach in einer anderen Welt“, sagt Carola Amendinger.

Beide Handwerksgesellen haben sich ihre Arbeit und den dazugehörigen Betrieb selbst ausgesucht. „Man kann das arbeiten, auf was man Bock hat“, erklärt Jonas Amendinger. Probleme, eine Arbeit zu finden, hatten die beiden nie. „Länger als zwei Wochen sucht man in der Regeln nicht“, sagt Tim Erath.

Während ihrer Wanderschaft haben Jonas Amendinger und Tim Erath einige neue Erfahrungen gesammelt und viel dazugelernt. Nicht immer sind sie zusammen unterwegs gewesen, sondern auch allein oder mit anderen Handwerksgesellen. Das absolute Highlight von Tim Eraths Reise war in Brandenburg. „Wir haben ein Fachwerkhaus gebaut. Alles mussten wir selber organisieren, vom Material über die Maschinen bis hin zur Planung des Hauses“, erklärt der mittlerweile 22-Jährige. Nun wird das Haus von einem Ehepaar als Hostel verwaltet. Jonas Amendinger sieht sein Highlight im Dschungel Australiens, besser gesagt in Tasmanien. „Wir sind an Steilhängen mit den Maschinen gefahren und haben die Bäume entfernt, das war richtig cool“, erzählt er.

Die beiden wussten, auf welche Regeln und Vorschriften sie sich einlassen. Trotzdem gab es einige Punkte, die gewöhnungsbedürftig waren. „In der Öffentlichkeit mussten wir immer unsere Kluft tragen, selbst wenn wir nur morgens zum Bäcker gelaufen sind“, erklärt Tim Erath. Durch die Kluft sollen sich die Handwerksgesellen in der Öffentlichkeit zu erkennen geben. Sie wird im Sommer und im Winter getragen. „Im Sommer, wenn andere Handwerker bei 35 Grad ein Dach decken, haben sie eine kurze Hose an und sind oben ohne. Wir tragen immer die Kluft“, erklärt Tim Erath.

Die Heimreise nach Schlier starteten die beiden Handwerksgesellen gemeinsam von Konstanz aus. Am 21. September laufen sie am Ortsschild „Wetzisreute“ vorbei und sind offiziell wieder zu Hause. Weder Jonas Amendinger noch Tim Erath würde die Wanderschaft missen wollen, beide würden sie jederzeit wieder antreten. Etwas von zu Hause haben sie nicht vermisst. „Man lebt seinen Traum“, erklärt Tim Erath. So sei es auch kein Problem gewesen, drei Jahre und einen Monat ohne Handy zu leben. Dennoch haben sie sich nun wieder eines zugelegt. Gedanken an einen vorzeitigen Abbruch der Wanderschaft gab es nie. Denn sie wurden auf ihr Wort festgenagelt, bevor sie ihre Wanderschaft angetreten haben. „Bevor man geht, legt man sein Ohr auf den Tisch und gibt ein Versprechen ab. Danach wird dem Neuling mit Hammer und Nagel ein Ohrloch gestochen. So wird man auf sein Wort festgenagelt“, erklärt Tim Erath abschließend.