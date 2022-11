Die Ü60-SVA leistet über 200 Stunden ehrenamtliche Arbeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Neophyt „Drüsiges Springkraut“ ist im Landkreis Ravensburg, und somit auch in der Gemeinde Schlier zum Problem für die Artenvielfalt geworden. Die im Endstadium über zwei Meter hohen Stauden verhindern bei den einheimischen Pflanzen und Kräutern jegliches Wachstum.

Wie schon im letzten Jahr beschlossen die Altherren-Kicker der Ü60 sich wieder in den Dienst des Naturschutzes zu stellen. Vor allem im nicht leicht zu begehenden Lauratal und im Altdorfer Wald rückten sie dem aus der Fremde stammenden Kraut auf den Pelz, oder besser gesagt an die Wurzel. In über 200 Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit schafften sie es, dieses Schlierer Gebiet fast „springkrautfrei“ zu machen.

Bürgermeisterin Katja Liebmann, höchst erfreut über den Einsatz der Ü60er, lud die Truppe als Anerkennung zu einem Frühstück in den herbstlich geschmückten Sitzungssaal ein. Mit stolz geschwellter Brust nahmen die Eingeladenen die Dankesworte der Bürgermeisterin entgegen. Auch der anwesende Projektleiter vom Landschaftserhaltungsverband des Landratsamtes Ravensburg, Claus Scheuber, sprach den Kickern seinen Dank und das Lob für die pünktliche und einsatzbereite Truppe aus. Mit Augenzwinkern versprach er gleichzeitig die Aussicht auf ein Engagement im Jahr 2023 aus.

In lockerer Gesprächsrunde mit eingestreuten „Zupfer-Anekdoten“ beschlossen die Ü60er, verbunden mit einem Dankeschön für das ausgezeichnete Frühstück, einen netten und harmonischen Vormittag.