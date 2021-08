Die Ü60 des SV Ankenreute leistet fast 200 Stunden Sozialarbeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was machen die Altherren-Fußballspieler der Ü60, wenn sie wegen Corona nicht Fußballspielen und trainieren können? Sie erinnern sich an die Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan, die vor fünf Jahren in der Gemeinde Schlier das Indische Springkraut bekämpft haben. Trotz des großen Altersunterschieds war daraufhin das Motto: Was die Flüchtlinge damals geschafft haben, können wir auch leisten. Schnell war der Kontakt über die damaligen Initiatoren Karl und Irmgard Boos zum Projektleiter Claus Scheuber hergestellt.

Nach einer Waldbegehung und Einführung in die Problematik der sogenannten Neophyten, haben wir viel über das Indische Springkraut und die von diesen Pflanzen ausgehende Gefahr erfahren. Für die biologische Vielfalt ist eine Regulierung und Bekämpfung der Bestände von großer Bedeutung.

An sechs Montagen trafen sich jeweils sechs bis zehn Kameraden der Ü60 morgens um 8:00 Uhr und zogen unermüdlich die bis zu zwei Meter hohen Neophyten aus dem heimischen Boden. Bevorzugtes Einsatzgebiet war der Wald an der Kalksteige, der Oberlauf der Scherzach in Richtung Gullen und vor allem das Lauratal. Die steilen Hänge in Richtung Albisreute und die abfallenden Ufer der Scherzach in Richtung Klärwerk bedeuteten eine große Herausforderung an die nicht mehr ganz so jungen Knochen der Ü60er. Mit Bravour gemeistert, so aber stets der Kommentar von Projektleiter Claus Scheuber.

Dann kam das Kommando der Einsatzzentrale des Landschaftserhaltungsverbandes: Sommerpause und der zweite Durchgang steht dann Ende August an. Das war die Gelegenheit, ein Zwischenfazit zu ziehen und die tolle Überraschung für unsere Truppe, denn Frau Bürgermeisterin Katja Liebmann lud die gesamte 14-köpfige Projektgruppe inclusive Claus Scheuber in den Sitzungssaal des Rathauses ein. Bei einem Frühstück hob sie das bürgerschaftliche Engagement der Ü60 hervor und dankte im Namen der Gemeinde für den lobenswerten Einsatz.

Auch der Projektleiter Claus Scheuber bedankte sich bei einer disziplinierten und fleißigen Arbeitsgruppe. Eine kleine Dankesansprache von Peter Ailinger an die Bürgermeisterin für die Einladung und ein gemeinsames Foto-Shooting im Sitzungssaal beschlossen das harmonische Treffen.