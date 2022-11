Die Schützen des SV Fenken sind weiterhin glücklos

Die Luftgewehrschützen des SV Fenken haben in der 1. Bundesliga zwei weitere unglückliche Niederlagen einstecken müssen. Eine äußerst dramatische Begegnung entwickelte sich dabei gegen den SSV Kronau.

Drei der fünf Einzelwettkämpfe mussten laut Mitteilung durch ein Stechen entschieden werden. Die Schweizer Nationalschützin Franziska Stark auf Fenkens Position eins schoss zwar starke 396 Ringe, musste sich aber gegen die 398 Ringe ihrer Gegnerin Larissa Weindorf geschlagen geben. Kerstin Kohler auf Position fünf verlor mit 390:392 gegen Steffen Hillenbrand. Auf Position zwei, drei und vier erzielten Sophie Petry (395), Tobias Huzel (393) und Markus Abt (395) zwar sehr gute Ergebnisse für Fenken, ihre Gegner zogen aber jeweils gleich, sodass beim Stand von 0:2 gegen Fenken auf diesen drei Positionen ein Stechen entscheiden musste. Huzel gewann sein Stechen, Petry und Abt verloren jedoch, sodass es eine 1:4-Niederlage gab.

In der zweiten Begegnung trafen die Fenkener Schützen auf die Mannschaft aus Diessen am Ammersee. Erneut entwickelten sich enge Duelle auf den einzelnen Positionen. Franziska Stark hatte einen schwachen Start erwischt und kam auf 394 Ringe. Ihrem Gegner Maximilian Ulbrich gelangen 396 Ringe, was den ersten Punkt für Diessen bedeutete. Sophie Petry setzte im Vergleich zum ersten Wettkampf noch einen drauf und schoss sehr gute 396 Ringe. Sie holte damit ihren Punkt gegen Nele Grimm (394). Tobias Huzel unterlag unglücklich mit nur einem Ring Unterschied gegen Silvia Rachl (393:394). Markus Abt schoss erneut sehr gute 395 Ringe, musste aber gegen Stephan Sanktjohanser trotzdem in ein Stechen. Kerstin Kohler hatte mit 95 Ringen in der ersten Serie einen schwachen Start. Da ihre Gegnerin letztlich auf 395 Ringe kam, musste Kohler fehlerfrei weiterschießen. Mit 17 aufeinanderfolgenden Zehnern wäre ihr das auch fast geglückt, ein Leistungseinbruch in der letzten Serie bescherten ihr am Ende aber nur 389 Ringe und damit eine deutliche Niederlage. Somit stand es vor dem Stechen bereits 1:3 gegen Fenken. Abt gewann sein Stechen im vierten Stechschuss und verbesserte damit das Mannschaftsergebnis immerhin auf 2:3.

Fenken liegt in der Tabelle auf Rang elf bei zwölf Mannschaften. Beim Heimkampf am Samstag, 12. November, in der Turn- und Festhalle Wetzisreute hoffen die SVF-Schützen auf den ersten Saisonsieg gegen Brigachtal.