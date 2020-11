Dank versenktem Boot zur Weltkarriere: Was wurde eigentlich aus Segler Albert Batzill?

Die Dienstwagen der Spitzenpolitiker von Bund und Ländern sind aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe auch in diesem Jahr nicht klimafreundlich genug. Das geht aus dem Dienstwagen-Check hervor, den die Deutsche Umwelthilfe (DUH) am Mittwoch vorgestellt hat. Die Bilanz ist demnach sogar etwas schlechter als im Vorjahr. Allerdings gibt es auch Kritik an den Messmethoden der Umweltorganisation mit Sitz in Radolfzell.

Zum 14. Mal hat die Deutsche Umwelthilfe die Dienstwagen deutscher Spitzenpolitiker untersucht.