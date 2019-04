CDU-Ortsverband Schlier nominiert Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai

Die CDU will mit einem frischen Team aus zwei Frauen und drei Männern an der Kommunalwahl teilnehmen und in den Gemeinderat der Gemeinde Schlier einziehen. Das teilte der Ortsverband in einer Pressemitteilung mit. In der Nominierungsveranstaltung im Schützenhaus in Fenken haben sich fünf Kandidaten bereit erklärt, für das Amt zu kandidieren. Sie wollen sich in den nächsten fünf Jahren für die Belange der Schlierer Bürger einsetzen und sich den großen Herausforderungen dieser Zeit stellen, heißt es in der Presseerklärung weiter.

Die Kandidierenden im Einzelnen: Bianca Sonntag (46), Steuerfachangestellte, Nicole Tomaschek (36), Fachfußpflegerin, Simon Barg (41), Vertriebsingenieur, Manuel Bierenstiel (33), Steuerberater und Ulrich Gapp (50), Kaufmännischer Angestellter. Die Kandidaten stellen sich am Dienstag, 21. Mai um 20 Uhr in der Halle in Wetzisreute vor.