Blaualgen-Warnung für Rößlerweiher und Ellerazhofer Weiher – Badeverbot droht

Das Gesundheitsamt des Landkreises hat bei einer Kontrolle des Rößlerweihers bei Schlier und des Ellerazhofer Weihers bei Leutkirch in dieser Woche Blaualgenblüten entdeckt.

Laut den zuständigen Behörden wurden bereits Warnhinweise an den betroffenen Badestellen angebracht. Ein Badeverbot an den Seen könnte folgen.

Zur Blaualge

Die Blaualge produziert Cyanobakterien, die in hoher Konzentrationen giftig sein können. Ursachen für eine Algenblüte sind laut Landratsamt eine hohe Wassertemperatur und viel Nährstoffeintrag durch die Landwirtschaft. Zudem sind langsam fließende Gewässer und ruhige Seen besonders anfällig. Das Schlucken von Wasser mit hoher Cyanobakterien-Konzentration kann laut Landratsamt Durchfall, Erbrechen, Hautausschläge und Atemnot auslösen.

Sobald ein Labor eine hohe Cyanobakterien-Konzentration von der Badestellen-Probe bestätigt, gilt eine Warnung für den gesamten See. Dann folgt eine Analyse der Giftstoffe, die durch die Bakterien freigesetzt werden. Sind zu viele Giftstoffe im Wasser, verbietet das Gesundheitsamt das Baden.

Rößlerweiher

Laut Schliers Bürgermeisterin Katja Liebmann sei die Gemeinde am Donnerstagmorgen über die Testergebnisse informiert worden. Der Bauhof habe daraufhin Warnhinweise am Rößlerweiher angebracht. Diese raten vom Baden ab und warnen ausdrücklich davor, Wasser zu schlucken.

„Wir informieren außerdem die Bürgerinnen und Bürger über unsere Homepage und Gemeinde-App“, sagte Liebmann. Zudem würde der Bauhof in den kommenden Tagen regelmäßig prüfen, inwieweit sich die Blaualge verbreitet. Liebmann kündigte weiterhin an, sich mit dem Seenprogramm Oberschwaben in Verbindung zu setzen, um an der nachhaltigen Verbesserung des Rößlerweihers zu arbeiten.

Dort könnte zum Wochenende aber erst einmal ein Badeverbot folgen. Die Testergebnisse, wie viel Giftstoffe die Blaualge freigesetzt hat, werden für Freitagmittag erwartet.

Ellerazhofer Weiher

Die Stadt Leutkirch antwortet auf Nachfrage, dass sie nicht für den Ellerazhofer Weiher zuständig sei und daher auch keine Schritte einleiten wird. Der Weiher befindet sich in Privatbesitz.

Der Campingplatz am Ellerazhofer Weiher hat bereits Mitte der Woche Warnhinweise an seiner Badestelle angebracht. Auch für den Ellerazhofer Weiher steht noch die Toxinanalyse aus. Auch hier könnte ein Badeverbot folgen.