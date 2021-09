Biotopverbund Landkreis Ravensburg weiht neue Infotafel ein

Streuobstwiesen sind wahre Hotspots für die Artenvielfalt. Da dieser wertvolle Lebensraum bedroht ist, setzt sich die Gemeinde Schlier für den Erhalt dieses wichtigen Natur- und Kulturguts ein. Um über den Lebensraum Streuobstwiese zu informieren, wurde in Schlier eine neue Informationstafel errichtet, die nun im Rahmen des zweiten „Bänklefests“ der Gemeinde Schlier enthüllt wird.

Die Infotafel der Heinz-Sielmann-Stiftung in Unterankenreute wird an diesem Sonntag, 19. September, um 14.30 Uhr am Bänkle feierlich enthüllt. Die Ruhebank befindet sich in der Friedhofstraße Unterankenreute, rechts vor dem Eingang des Friedhofs. Bürgermeisterin Katja Liebmann wird ein Grußwort sprechen und zwei Vertreterinnen der Heinz Sielmann Stiftung (Frau Brantner und Frau Kulisch) sowie Herr Hornung vom Landschaftserhaltungsverband werden anwesend sein. Darüber hinaus gibt es vieles über Streuobstwiesen und Artenvielfalt zu lernen und zu entdecken. Eine Anmeldung unter Telefon 07551 / 94 96 193 oder per E-Mail an ravensburg@sielmann-stiftung.de ist erforderlich.