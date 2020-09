Bei Unfall bei Schlier entstehen 15 000 Euro Schaden

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Montagabend um kurz vor 22 Uhr, der sich auf der Kreisstraße 7948 zwischen Weingarten und Schlier ereignet hat. Laut Polizeibericht sei ein 18-jähriger Fahrer eines Audi A6 von Schlier nach Weingarten gefahren, als ihm, nach seinen Angaben, ein Autofahrer auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe er auf das rechte Bankett ausweichen müssen und sei dabei ins Schleudern geraten. Das Auto kam nach links von der Straße ab und prallte dort frontal gegen einen Baum. Während der junge Mann und sein Beifahrer unverletzt blieben, entstand an dem Auto wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schreibt von einem Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro. Während der Bergung des Fahrzeuges durch ein Abschleppunternehmen musste die Kreisstraße von der Polizei für kurze Zeit gesperrt werden. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem entgegenkommenden Wagen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 803-3333, zu melden.