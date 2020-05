Bei Streit Pfefferspray versprüht

Bei einer Auseinandersetzung in der Schlierer Forststraße am Donnerstagnachmittag hat einer der Beteiligten seinen Kontrahenten mit Pfefferspray verletzt. Ein Streit zwischen zwei 36 und 67 Jahre alten Männern entwickelte sich laut Polizei zu Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf der jüngere das Pfefferspray einsetzte. Beide Streithähne verletzten sich leicht. Wer wen wie angegriffen hat und was der Hintergrund der Auseinandersetzung ist, klärt nun das Polizeirevier Ravensburg.