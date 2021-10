Autofahrer streift in Schlier Bus und fährt weiter

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat in Schlier einen entgegenkommenden Reisebus gestreift und ist einfach weitergefahren. Das teilte die Polizei mit, die nun nach Zeugen sucht. Das schwarze Auto fuhr demnach am Samstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der Hauptstraße in Schlier von Ravensburg her kommend in Richtung Ortsmitte. Kurz vor der Einmündung Elbeschstraße streifte das Auto den Reisebus im Gegenverkehr. Am Bus entstand dadurch ein Schaden von etwa 10 000 Euro. Der Autofahrer hielt aber nicht an, sondern fuhr einfach weiter. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem schwarzen Auto machen können, bittet die Polizei darum, sich beim Revier Ravensburg, Telefon 0751 / 803 3333, zu melden.