Autofahrer missachtet Vorfahrt in Schlierer Kreisverkehr

Als ein 62-jähriger Autofahrer am Montagabend gegen 17 Uhr auf der L 325 in den Schlierer Kreisverkehr eingefahren ist, übersah er einen 22-jährigen Autofahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand und stieß mit dessen Auto zusammen. Die Polizei beziffert den an beiden Fahrzeugen entstandenen Schaden auf insgesamt rund 6000 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt.