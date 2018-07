Auto streift Pedelecfahrer

Ein Person ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 6.30 Uhr an der Einmündung Hauptstraße/Sägeweg verletzt worden. Laut Polizeimeldung überholte eine 57-jährige Autofahrerin einen vorausfahrenden 23-jährigen Pedelecfahrer, der links abbiegen wollte und dies laut Zeugenaussagen per Handzeichen angekündigte. Die Frau streifte den Zweiradfahrer mit dem rechten Außenspiegel, wodurch dieser stürzte und sich verletzte. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den jungen Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.