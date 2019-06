Auto schleudert bei Schlier von der Straße

Ein Verkehrsunfall mit rund 10 000 Euro Sachschaden hat sich am Montag gegen 17.45 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Appenberg und Schlier ereignet. In einer unübersichtlichen und engen Kurve kam laut Polizei einer 22-jährigen Skoda-Fahrerin ein 27-jähriger VW-Fahrer entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, wich sie nach rechts aus und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Zunächst fuhr sie einen kleinen Hang hinauf, streifte einen dort stehenden Baum und beim Zurückkehren auf die Straße den entgegenkommenden VW noch am linken Fahrzeugheck. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.