Auto kommt von der Straße ab

Eine leicht verletzte Autofahrerin und ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 21 Uhr auf der Kreisstraße 7948 bei Lauratal ereignet hat. Das teilt die Polizei mit.

Eine 35-jährige VW-Fahrerin fuhr auf der K 7948 von Schlier kommend in Richtung Weingarten. Nach einer Linkskurve kam sie aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und erst nach mehreren Metern in einem Gestrüpp zum Stehen. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht, ihr Wagen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.