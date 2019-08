Auto kollidiert mit Rad

Ein Auto und ein Fahrrad sind am Dienstag gegen 19.30 Uhr bei Wolfegg zusammengestoßen. Dabei stürzte der Fahrradfahrer und wurde verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2500 Euro.

Laut Polizei befuhr 54-jährige Toyota-Yaris-Fahrerin die Landesstraße 324 aus Richtung Wolfegg in Fahrtrichtung Vogt und bog an der Einmündung der L 330 in die L 324 bei Halden/Unterhalden nach links auf die L 330 in Richtung Rötenbach ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 62-jährigen Radfahrers, der seinerseits auf der L 324 in Richtung Wolfegg fuhr. An der Einmündung kam es dann zum Zusammenstoß.