Auto in Schlier mit Flaschenwurf beschädigt und betrunken geflüchtet

Durch einen Flaschenwurf hat ein 27-Jähriger am Montagnachmittag in der Welfenstraße in Schlier ein Auto beschädigt. Der alkoholisierte Mann warf dadurch die Scheibe des Autos ein und verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro, teilt die Polizei mit. Zeugen verständigten die Polizei, woraufhin der 27-Jährige auf einem Fahrrad flüchtete. Eine Polizeistreife stoppte den Radler in der Wangener Straße. Die Atemalkoholkonzentration des 27-Jährigen lag laut einem Test bei mehr als zwei Promille, weshalb ihm in einem Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Sollte die Untersuchung der Blutprobe den hohen Promillegehalt bestätigen, kommt auf den 27-Jährigen nicht nur eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, sondern auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr inklusive möglicher führerscheinrechtlicher Konsequenzen zu.