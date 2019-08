Auto gerät bei Schlier ins Schleudern

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer hat am Donnerstag gegen 21.45 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und verursachte einen Verkehrsunfall. Der junge Fahrer war laut Polizei auf der Landesstraße von Waldburg kommend in Richtung Unterankenreute unterwegs, kam kurz nach einem Kreisverkehr aus unbekanntem Grund auf die Gegenfahrspur und streifte dort den entgegenkommenden Mercedes-Benz einer 44-Jährigen. Anschließend kam der BMW nach links von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. Während der Bergungsmaßnahmen war die Landesstraße kurzfristig gesperrt.