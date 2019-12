Australischer Nationalschütze überragt beim SV Fenken

Mit zwei klaren Siegen am dritten Wettkampftag der 2. Bundesliga Südwest in Königsbach haben sich die Luftgewehrschützen des SV Fenken auf den zweiten Tabellenplatz verbessert. Fenken kann nun aus eigener Kraft in den noch zwei verbleibenden Wettkämpfen im Januar einen Relegationsplatz zur 1. Bundesliga erreichen.

Keine Mühe hatte der SV Fenken mit dem SSV Leingarten, der stark ersatzgeschwächt antreten musste. Erstmals in dieser Saison trat Fenken mit seiner Nummer 1, dem australischen Nationalschützen Dane Sampson, an. Er brachte viel Sicherheit in das Team. Mit starken 398 von 400 möglichen Ringen ließ Sampson seiner Gegnerin Chantal Klenk (383) keine Chance. Auch Sophie Petry auf Position 3 hatte keine Mühe und gewann ihren sehr sicher und konzentriert geschossenen Wettkampf klar mit 393:378 gegen Sarah Hahn.

Die 400 knapp verpasst

Markus Abt auf Position 3 hatte nach langer Durststrecke mal wieder einen Start nach Maß erwischt, schoss den ganzen Wettkampf über sehr souverän und gewann mit 394 Ringen gegen Isabell Amon (386). Tobias Huzel auf Position 4 hatte weniger Glück und musste mit 383:383 gegen Sandra Koch in ein Stechen. Einen starken Wettkampf schoss dagegen Dennis Neyer auf Position 5, der sich von Zehnerserie zu Zehnerserie steigerte und mit 390:373 Ringen gegen Katrin Kavalier gewann. Somit stand es bereits 4:0 für Fenken. Das Stechen verlor Huzel erst mit dem dritten Stechschuss, Endstand war somit 4:1 für Fenken.

Zweiter Gegner für Fenken war der Gastgeber Königsbach II. Sampson schoss erneut einen überragenden Wettkampf und beendete seine drei ersten Zehnerserien mit jeweils 100 Ringen. Die Zuschauer warteten bereits auf die 400 Ringe, doch mit dem 39. Schuss kam doch noch die Neun und so beendete Sampson die Begegnung auf Position 1 gegen Dominic Merz mit 399:383 Ringen. Sophie Petry hatte mit Sarah Würz eine starke Konkurrentin erwischt. Die Königsbacherin legte 391 Ringe vor. Nervenstark bewies Petry aber ihre derzeit starke Form und gewann das Match mit 394 Ringen.

Auch Abt schoss wieder sehr konzentriert und gewann mit 393:388 gegen Jonas Sigmund. Huzel steigerte sich in einem dramatischen Zweikampf auf respektable 390, verlor aber knapp gegen Yvonne Wrobel (391). Dennis Neyer machte mit einem 388:379-Sieg gegen Karina Schneider das zweite 4:1 des Tages für die Luftgewehrschützen des SV Fenken perfekt.