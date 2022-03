Audi-Fahrer stößt frontal mit dem Gegenverkehr zusammen

Zwei Leichtverletzte und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Schlier am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr.

Der 35 Jahre alte Fahrer eines Audi A5 kam laut Polizeibericht auf der Fahrt in Richtung Ortsmitte auf die Gegenspur der Hauptstraße und stieß dort mit dem Audi A2 einer 20-Jährigen zusammen. Beide verletzten sich durch die Kollision leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Wagen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Da der Verdacht im Raum steht, dass der 35-Jährige zum Unfallzeitpunkt durch Medikamentenwirkung in seiner Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt gewesen sein könnte, veranlasste die Polizei bei ihm eine Blutuntersuchung.